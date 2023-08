Australia-Francia oggi in tv: canale, orario e streaming Mondiali calcio femminile 2023

Alle 09:30 di sabato 12 agosto Australia e Francia si sfideranno in occasione dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Le padrone di casa cercano una semifinale storica contro una Francia che ha già dimostrato il suo valore contro Marocco, Panama e Brasile. L’Australia ha raggiunto i quarti di un Mondiale in tre delle ultime quattro partecipazioni (anche se nelle prime due, i quarti erano il primo scoglio ad eliminazione diretta), ma allo stesso tempo non sono mai riuscire ad approdare in semifinale. Ci riusciranno tra le mura amiche di Brisbane? Lo potrete scoprire dalle 09:30, ma la partita non sarà trasmessa in tv. Potrete in ogni caso seguirla in streaming sulla piattaforma Fifa+. Sportface.it vi offrirà la cronaca al termine della gara.