Regolamento Australia-Francia: cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile?

Tutto pronto per Australia-Francia, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 09:00 di sabato 12 agosto. Un match che potrebbe risolversi nel primo tempo. La Francia ha segnato otto gol nei primi 45′ in questo Mondiale, uno in meno rispetto al totale totale dell’Australia (nove). Alla fine però saranno i 90′ di gioco a determinare la squadra qualificata alla semifinale. O forse più. Proprio perché il regolamento della competizione prevede due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno (con un minuto di intervallo) in caso di pareggio al 90′. Al termine dei 120′, se la parità persiste, si procederà con i calci di rigore secondo le tradizionali regole della Fifa.