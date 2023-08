Inghilterra-Colombia oggi in tv: canale, orario e streaming quarti Mondiali calcio femminile 2023

Alle 12:30 di sabato 12 agosto l’Inghilterra sfiderà la Colombia in occasione dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Le inglesi di Sarina Wiegman, pur senza Lauren James, partono favorite, ma dovranno vedersela contro una delle sorprese di questa edizione del torneo iridato. Linda Caicedo, una delle stelle del Mondiale, non vuole fermarsi. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. Sportface.it vi offrirà la cronaca al termine della gara.