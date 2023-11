Atp Finals Torino 2023, Sinner-Tsitsipas fa quasi un milione di spettatori e il 6,8% di share su Rai 2

Jannik Sinner parte con una vittoria nelle ATP Finals di Torino e fa sognare il pubblico italiano. Quello numeroso presente al Pala Alpitour del capoluogo piemontese, ma anche tutti coloro che hanno preso posto davanti alla tv per assistere al suo match d’esordio contro Stefanos Tsitsipas. Ottimi ascolti su Rai Due, dove la sfida ha raccolto 904.000 spettatori e il 6,8% di share a partire dalle 14:30. Numeri importanti, considerando che il match andava in onda simultaneamente anche su Sky Sport. E ora l’attesa è tutta per la super sfida contro Novak Djokovic in programma domani sera.