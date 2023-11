L’associazione agenti sportivi contro il nuovo regolamento FIFA: “Pronti ad azioni legali”

di Mattia Zucchiatti 1

L’Associazione Europea degli agenti sportivi minaccia “azioni legali coordinate contro il FFAR”, cioè il nuovo regolamento degli agenti varato dalla Fifa, per “trovare una soluzione normativa che rispetti il ruolo dell’agente calcistico e tenga conto dell’intero sistema a livello mondiale”. Secondo l’Associazione, come si legge in una nota, “l’attuale panorama normativo internazionale è nel caos e richiede un nuovo modus operandi che tenga veramente conto della situazione degli agenti”. Questa la posizione dell’ente dopo la riunione dello scorso 8 novembre allo Wembley Stadium di Londra, a cui hanno preso parte agenti in rappresentanza di 23 paesi. “Siamo stanchi di persone che cercano di regolamentare il nostro settore senza un adeguato coinvolgimento degli agenti stessi”, si lamentano gli agenti sportivi. “Non vediamo l’ora di lavorare con le parti interessate che abbiamo già contattato per co-sviluppare un sistema che crei trasparenza globale, efficienza e rispetto per tutti gli stakeholder coinvolti. I primi passi in questa direzione sono già stati fatti”, conclude l’Associazione degli agenti.