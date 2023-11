Curling, Retornaz dopo la vittoria al Kioti National: “Ci siamo guadagnati il rispetto di tutti”

“Siamo al settimo cielo per questo successo che ci regala il primo posto del ranking mondiale, un traguardo che era difficile anche solo da immaginare ma che ci siamo meritiamo. Vincere un Grand Slam in carriera è un sogno, vincerne più di uno è più che un sogno, a maggior ragione consecutivamente”. Lo ha detto ai media della Federghiaccio Joel Retornaz dopo la vittoria degli azzurri al Kioti National, seconda tappa stagionale del Grand Slam of Curling. “Siamo davvero felici del fatto che stiamo giocando bene e con continuità, esprimendo un livello alto di gioco. Ci siamo guadagnati il rispetto di tutti e ne siamo orgogliosi: oggi festeggiamo e da domani la testa va già agli Europei. Recuperemo energie e ci faremo trovare pronti“, ha concluso lo skip azzurro. Si tratta del secondo successo consecutivo nel massimo circuito per la Nazionale tricolore guidata da coach Fry e composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle).

“Questo è il palcoscenico più grande e qui si affrontano le migliori squadre del mondo, quindi significa sicuramente molto rimanere imbattuti”, ha aggiunto Retornaz ai media del Grand Slam of Curling. “Stiamo dimostrando che meritiamo di essere qui, meritiamo di vincere questo tipo di competizioni perché siamo una buona squadra. È davvero grande ciò che stiamo ottenendo”. “Non ci avremmo mai pensato, ma iniziamo a credere di poter appartenere alla posizione numero. Penso che la prestazione dimostri che siamo una delle migliori squadre al mondo. Sono super orgoglioso della mia squadra. Abbiamo fatto molto bene oggi. Siamo rimasti calmi, abbiamo continuato a giocare e abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare. Sono super felice”.