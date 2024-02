ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, sfida valida per la 27^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Dopo la sosta per le coppe nazionali e per le partite di qualificazione agli Europei, la formazione di coach Messina riparte dalla trasferta sul campo dell’ultima in classifica con un solo obiettivo, quello di vincere per provare a tenere vive le speranze di un posto almeno ai play-in. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 1° marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.