Atalanta-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Verona, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida delicatissima questa del Gewiss Stadium con la Dea che deve far punti per migliorare il piazzamento ed essere così certa della qualificazione europea per il momento assolutamente in discussione, mentre gli scaligeri vanno a caccia di punti per la salvezza che si è di nuovo complicata. Si parte alle ore 18 di sabato 20 maggio, chi vincerà?

Atalanta-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni.