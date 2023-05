Diffidati Atalanta-Verona, i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Inter

L’Atalanta, dopo la pesante sconfitta con la Salernitana, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare l’Hellas Verona nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno assolutamente bisogno di vincere per tenere vive le speranze di qualificazione in Europa. I bergamaschi, però, dovranno fare molta attenzione ai cartellini gialli in vista della prossima partita contro l’Inter, fondamentale per le ambizioni europee: nella lista dei diffidati figurano Ederson, Josè Palomino e Davide Zappacosta.