Atalanta U23-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Virtus Verona, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Nuova avventura per il club bergamasco, che si lancia nel campionato di Serie C per provare a stupire ancora, ma anche per permettere a tutti i giovani calciatori di crescere nel modo giusto. La formazione ospite, invece, dopo aver raggiunto i playoff nella scorsa stagione spera di alzare ulteriormente il proprio livello. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

