Sport in tv oggi domenica 3 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di domenica 3 settembre 2023. Continua la terza giornata di Serie A con le ultime quattro partite da disputare, mentre a Monza andrà in onda il Gran Premio d’Italia di Formula 1 e in Spagna scenderanno in pista i piloti di MotoGP. Continuano poi gli Us Open, i Mondiali di Basket con l’Italia e il Volley maschile e femminile.