LIVE – Atalanta U23-Legnago, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Atalanta U23-Legnago, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Al Gewiss Stadium i nerazzurri sfidano i veneti in una sfida di certo interessante tra formazioni partite in modo altalenante. 13 i punti racimolati dagli ospiti, padroni di casa invece a quota 8 ma con una partita da recuperare. Si parte alle ore 20.45 di venerdì 20 ottobre, chi vincerà?

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Atalanta U23-Legnago ore 20.45