Atalanta-Sporting Lisbona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Europa League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Sporting Lisbona, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League 2023/2024. La squadra di Gasperini si è fin qui comportata molto bene in Europa e contro la seconda del girone prova in un colpo solo a centrare sia la qualificazione che il primo posto ancor prima di arrivare all’ultima giornata. La sfida è in programma giovedì 30 novembre alle 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.