Sport in tv oggi giovedì 30 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 30 novembre. Calcio protagonista con i numerosi incontri di Europa e Conference League, giunte al quinto turno della fase a gironi. Ultima giornata di Assoluti per il nuoto italiano, mentre nel volley e nel basket proseguono le competizioni europee. Poi tennis con le Next Gen Atp Finals e biathlon con la staffetta maschile da Oestersund.