Servette-Roma in tv: data, canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle ore 21:00 di giovedì 30 novembre la Roma farà visita al Servette in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Praga e sono chiamati a ripartire dal successo in campionato contro l’Udinese. Sulla carta la sfida è a senso unico dato che la squadra di Mourinho è ampiamente più forte del Servette: guai però a sottovalutare gli elvetici, determinati a far bene. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e Dazn, oltre che in chiaro su TV8, e in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, oltre agli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola sulle decisioni più interessanti e discusse dell’arbitro.