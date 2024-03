Atalanta-Sporting Lisbona, Gasperini in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Sporting Lisbona oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico della Dea presenterà i temi di una partita decisiva per la stagione: le cose non stanno andando benissimo in campionato, mentre qui in coppa si riparte dall’1-1 ottenuto in Portogallo. Per seguire le parole del mister orobico appuntamento alle ore XX di mercoledì 13 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming possibile sul canale Youtube dell’Atalanta, diretta scritta su Sportface.