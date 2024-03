Wta 1000 Indian Wells 2024: Swiatek spazza via Putinseva, ora Wozniacki

Prosegue il Wta 1000 di Indian Wells. Iga Swiatek domina la kazaka Putinseva in due set. Dopo un’ora e 12 minuti di gioco, il punteggio recita 6-1 6-2 a favore della numero uno della classifica Wta. Dopo un primo set dominato, nel secondo la polacca va avanti di due break sul 3-0. Poi si apre una mini serie di quattro break consecutivi (due per parte), con Putinseva che si riavvicina due volte a un break di svantaggio, ma viene rispedita immediatamente lontano da Swiatek, che chiude 6-2 tenendo la battuta a zero. La polacca avanza ai quarti di finale senza aver perso un set e punta a vincere il secondo torneo stagionale, dopo Doha, e a riscattare l’eliminazione al terzo turno degli Australian Open con Noskova. Ai quarti incontrerà la rediviva Caroline Wozniacki, che si è sbarazzata in due set di Kerber. 6-4. 6-2, in un’ora e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore della danese, che torna ai quarti di finale a livello Wta per la prima volta dal rientro in campo.