Verona-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Juventus, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi gli scaligeri, a caccia di punti salvezza dopo aver smembrato la rosa a gennaio, sfidano i bianconeri che sono in crisi di risultati e hanno ormai alzato bandiera bianca in ottica scudetto, ma vogliono tornare alla vittoria. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 18 di sabato 17 febbraio.

Verona-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.