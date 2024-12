Ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Atalanta-Real Madrid, match valido per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. Così come la prima squadra, anche la formazione giovanile bergamasca si può annoverare tra le squadre più in forma del continente: il ko di Stoccarda è stato solo un episodio, come testimoniato dalla roboante vittoria per 4-2 in rimonta sul campo dello Young Boys. I ragazzi di mister Bosi hanno inanellato quattro vittorie su cinque gare, e si trovano attualmente al quarto posto della classifica insieme al Barcellona. Contro le Merengues gli orobici hanno la chance di confermarsi e continuare a sognare.

Atalanta-Real Madrid, come seguire il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 16.00; la società bergamasca comunicherà nelle prossime ore dove seguire il match in streaming. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.