Tutto pronto per Conegliano-Plovdiv, partita valevole per il quarto turno della Pool A della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le pantere di Daniele Santarelli giocano l’ultimo match prima del Mondiale per Club e lo fanno sul campo di casa con l’obiettivo di sempre: vincere per rimanere imbattute e confermarsi al primo posto del girone a punteggio pieno. Le bulgare di coach Ahmetcan Ersimsek, d’altra parte, vogliono dare il massimo per cercare l’impresa in Italia per conquistare altri punti dopo il successo interno contro Zagabria. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 10 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra A. Carraro Imoco Conegliano e Martiza Plovdiv della massima competizione continentale per club.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Plovdiv della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Max, visibile anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.