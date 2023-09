Atalanta-Rakow, Gasperini oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Atalanta, dopo aver incassato una brutta sconfitta in campionato per mano della Fiorentina, si prepara a fare il suo grande ritorno in Europa contro il Rakow nel match valevole per la fase a gironi di Europa League 2022/2023. La formazione bergamasca ha un girone abbordabile, ma è sempre importante cominciare con il piede giusto per evitare di complicarsi la vita. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 13.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA