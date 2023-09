Spagna, trovato accordo con la Federcalcio: le giocatrici tornano in Nazionale

Pare sia stato trovato un accordo tra le giocatrici della Nazionale di calcio della Spagna e la federcalcio locale. Le atlete erano infatti in sciopero dopo il caso Rubiales verificatosi nella finale dei Mondiali vinti dalla compagine iberica in Australia. “Abbiamo raggiunto una serie di accordi che saranno elaborati e firmati domani dalla Federazione e dal Consiglio superiore dello Sport”, ha dichiarato oggi alla stampa il segretario di Stato per lo Sport iberico Victor Francos. “Delle 23 giocatrici convocate, due hanno chiesto la possibilità di lasciare il ritiro per motivi di disagio personale”, ha aggiunto Francos.

“Le giocatrici ci hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla necessità di profondi cambiamenti all’interno della Rfef e la federazione ha promesso che questi cambiamenti avverranno immediatamente”, ha detto Francos. Secondo la stampa spagnola, uno di questi cambiamenti che potrebbero verificarsi a breve potrebbero essere le dimissioni del segretario generale Andreu Camps. Francos ha affermato che l’accordo prevede di sviluppare la legge spagnola sulle “politiche di genere, progressi nella parità retributiva, nelle strutture per lo sport e in particolare per il calcio femminile”.