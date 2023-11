Atalanta-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Napoli, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Tanta curiosità in particolare per ammirare il nuovo Napoli di questo Mazzari 2.0. La squadra partenopea, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Empoli, deve cercare di rialzare la testa e certamente un cambio di allenatore può aiutare da questo punto di vista. Senza dubbio, però, l’impegno contro gli uomini di Gasperini non dei più facli. La sfida è in programma oggi, sabato 25 novembre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.