Legnago-Pro Patria, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Pro Patria, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La classifica lo dice, molti lo pensano: lo scontro fra Legnago Salus e Pro Patria è un vero e proprio scontro salvezza. I punti quindi pesano il triplo. I padroni di casa si trovano proprio a metà classifica con un occhio però più proiettato a guardarsi alle spalle. La Pro Patria non sta attraversando un buon periodo, ma ora i punti iniziano a pesare e parecchio con la zona rossa che diventa sempre più infuocata. Start alle 20.45 con la diretta del match su Sky Sport 255 e NOW.