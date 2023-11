Milan-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Fiorentina, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Rossoneri in grande emergenza in attacco, ma la squadra di Stefano Pioli deve cercare di ottenere il risultato anche in campionato, dove arriva da una striscia di partite senza vittorie che è arrivata a quattro. I viola, invece, prima della sosta erano riusciti a tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive. La sfida è in programma oggi, sabato 25 novembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza in San Siro. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.