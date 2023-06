Festa scudetto Napoli oggi in tv: orario, canale, scaletta, ospiti e diretta streaming

Ecco tutte le informazioni per seguire la festa scudetto del Napoli, in programma oggi, domenica 4 giugno, al termine del match di Serie A del Maradona contro la Sampdoria. Per celebrare il terzo scudetto della loro storia, i partenopei vogliono fare le cose in grande e si apprestano a vivere una giornata indimenticabile. In tutta la città, ma anche la provincia, sono stati allestiti maxi-schermi, anche se la vera festa sarà al Maradona. Dopo il triplice fischio, ci sarà la cerimonia di premiazione in campo con coppa e medaglia, ma anche un’enorme festa con tanti tifosi d’eccezione.

Alla regia Stefano Vicario, alla conduzione Stefano De Martino e poi tantissimi ospiti. Nell’ordine si esibiranno infatti Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash ed Enzo Avitabile. Ma dove vedere la festa scudetto? Inizialmente sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione, che trasmetterà il match Napoli-Sampdoria e di conseguenza l’imminente cerimonia di premiazione. La festa vera e propria comincerà però alle ore 21.00 e sarà visibile in chiaro su Rai 2 oltre che in streaming su RaiPlay.