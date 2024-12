Come vedere oggi in tv Atalanta-Milan, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Va in scena a Bergamo uno dei big match di questo turno di campionato e tre punti in palio sono estremamente pesanti. La squadra di Gasperini ha vinto sia le ultime 8 partite giocate (tra tutte le competizioni) sia le ultime 8 partite in Serie A. Per continuare a sognare lo scudetto servirà però battere il Milan, apparso in ripresa dopo le difficoltà di inizio stagione e pronto a vendere cara la pelle per non lasciare il Gewiss Stadium a mani vuote. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming in su NOW, Sky Go e Dazn.