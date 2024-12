Il programma e come vedere in tv Auxerre-Psg, partita valida per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2024/2025. Il vantaggio sul secondo posto è significativo (+7) per i parigini, che non devono però abbassare la guardia perché la trasferta sul campo dell’Auxerre – attualmente in ottava posizione a 19 punti – può presentare delle insidie. Fondamentale per la squadra di Luis Enrique dimenticare le tensioni nello spogliatoio di cui si è parlato negli ultimi giorni e soprattutto evitare di pensare all’imminente impegno di Champions League. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di venerdì 6 dicembre.

STREAMING E TV – La partita non è visibile in Italia, dato che nessuna emittente/piattaforma ha acquisito i diritti del campionato francese.