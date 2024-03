Liverpool-Atalanta: data, orario e diretta tv andata quarti Europa League 2023/2024

Sarà il Liverpool la prossima avversaria dell’Atalanta. La squadra di Gasperini non è stata affatto fortunata nel sorteggio e affronterà i Reds nell’andata dei quarti di Europa League 2023/2024. Il match di Anfield è in programma per la giornata giovedì 11 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, e probabilmente anche in chiaro su TV8, in attesa di ufficialità.

LE INFO SUL RITORNO

LE INFO SUI BIGLIETTI

Hanno pescato male gli orobici, costretti all’ostica trasferta di Anfield e chiamati a fare i conti contro una delle migliori squadre del mondo. Ovviamente la qualificazione in semifinale non è compromessa, anzi l’Atalanta potrà sicuramente giocarsi le proprie carte e tentare di mettere in difficoltà la squadra di Klopp. Le due squadre si ritrovano dopo la Champions League 2020/2021, quando l’Atalanta venne travolta per 5-0 in casa per poi espugnare Anfield grazie alle reti di Ilicic e Gosens.