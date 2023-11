Padova-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Giana Erminio, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Padova, dopo i due pareggi consecutivi, ha perso la vetta della classifica, a discapito del Mantova che vola e che ha numeri importanti. Manca la vittoria per i veneti che cercheranno di trovare contro la Giana Erminio. Match che partirà alle ore 18.30 di sabato 4 novembre e che sarà in diretta su SKY SPORT e NOW TV.