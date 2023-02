Ascoli-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Del Duca per Ascoli-Benevento, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La compagine marchigiana è tornata al successo nello scorso turno al Tardini contro il Parma e adesso spera di dare seguito ai risultati per allontanarsi dalla zona retrocessione. I giallorossi, invece, hanno rialzato la testa contro il Brescia ed hanno intenzione di portare a casa una nuova vittoria in uno scontro diretto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

