Igli Tare, Ds della Lazio, ha commentato il sorteggio di Conference League sui canali ufficiali del club: “Abbiamo pescato una squadra forte che anche in Eredivisie fa il suo. L’AZ Alkmaar propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Obiettivo? Superare gli ottavi”.