Combinata nordica, Mondiali Planica 2023: vince sempre Westvold Hansen, Sieff chiude sesta

Gyda Westvold Hansen è medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di Planica. Nella Gundersen femminile (5 km di fondo con salto da trampolino piccolo), la norvegese amministra il vantaggio e, nonostante una caduta in discesa, riesce ad imporsi con il tempo di 14’27″1. Risultato poco sorprendente a dir la verità dato che la campionessa scandinava, che aveva già un margine notevole dopo il salto, era reduce da ben dieci successi di fila. Battute la tedesca Armbruster, seconda a 11″5, e la giapponese Kasai a 15″7. Niente da fare per la norvegese Hagen, che dopo l’11° posto nel segmento di salto si riscatta, lottando per le posizioni di vertice, ma nel finale si disunisce e manca l’appuntamento con il podio. Sesto posto per l’azzurra Annika Sieff, la quale perde una posizione dopo la quinta piazza nel salto e conclude a 52″3 dalla vetta. Più indietro Veronica Gianmoena (17^), Daniela Dejori (18^) e Greta Pinzani, 24^.