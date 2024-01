Ascoli-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Bari, match del Del Duca valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo il pareggio nella prima gara del 2024, vogliono conquistare il bottino pieno in questa prima gara casalinga dell’anno. I galletti, dopo il 3-0 ottenuto nella prima giornata di ritorno, vogliono proseguire la loro scalata verso la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

