Empoli-Monza 3-0, Nicola: “Vittoria bella e importante. Mio ritorno in Serie A emozionante”

“E’ stata una vittoria bella e importante. Sono molto contento per lo spirito e per il carattere mostrato in partita dai miei calciatori. Ho avuto ottime risposte dalla squadra e sono certo che con il lavoro riusciremo a fare bene. Questi calciatori hanno un DNA adatto al percorso salvezza e hanno reso emozionante. insieme a tutta la società. il mio ritorno in serie A”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, a Dazn dopo la vittoria contro il Monza al suo esordio in panchina: “Noi possiamo migliorare molto. Dobbiamo assolutamente lavorare al massimo per centrare l’impresa salvezza. Ho visto grande efficacia e dedizione al lavoro e sono molto soddisfatto della nostra presenza sul campo. In cinque giorni non si può fare moltissimo ma con il lavoro riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. Evito spesso di parlare dei singoli perché sono convinto che l’impatto di un giocatore sulla gara è dato anche dalla prestazione di squadra. Zurkowski comunque ha giocato una grande partita e sono molto contento per lui”.