Arzignano-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Vicenza, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono al limite della zona playoff ed hanno intenzione di vincere davanti ai loro tifosi per consolidare la posizione. La formazione ospite, dopo il buon pareggio ottenuto contro il Padova, vuole tornare alla vittoria su un campo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

