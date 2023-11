F1 GP Brasile San Paolo 2023, qualifiche per la gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche valide per la gara del GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Torna per la sesta e ultima volta quest’anno il weekend rivoluzionato per l’inserimento della sprint e quindi le qualifiche vengono anticipate al venerdì, restando comunque valide per la gara della domenica. Il regolamento è quello canonico, con Q1, Q2 e Q3 con cinque eliminazioni nelle prime due sessioni per poi andare a delineare la griglia di partenza. Prima di tutto, le prove libere 1 in programma alle ore 15.30, poi sempre venerdì 3 novembre le vetture torneranno a girare a Interlagos per le qualifiche e queste saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche in differita in chiaro su TV8 alle ore 22. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale.

Venerdì 3 novembre 2023

ore 19 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8 alle ore 22)