Scommesse, Tonali ora indagato anche Inghilterra: la FA vuole capire se ha scommesso a Newcastle

I guai potrebbero non essere finiti per Sandro Tonali. Dopo la squalifica della FIGC ora la Football Association inglese sta indagando sulla possibilità che Sandro Tonali abbia infranto le regole delle scommesse anche nel periodo successivo al suo trasferimento da 52 milioni di sterline al Newcastle avvenuto a luglio. Secondo quanto riporta The Athletic, la FA sta esaminando la possibilità che il centrocampista – al momento squalificato 10 mesi – abbia continuato a scommettere sul calcio mentre era sotto la loro giurisdizione. Se così fosse, potrebbe essere soggetto a ulteriori sanzioni.

Nella giornata di oggi aveva parlato anche il direttore sportivo del club Dan Ashworth: “L’agente di Tonali e il Milan sapevano dei suoi problemi con il gioco? È davvero difficile per me capire cosa fanno o non sanno gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è fare la nostra indagine interna. È davvero difficile per me rispondere: semplicemente non lo so. Faccio questo lavoro da 16 anni e non è mai successo niente di simile prima. È davvero complicato sapere cosa puoi e non puoi sapere delle persone in questo mondo regolato dalla privacy, e cosa puoi e non puoi controllare. Non abbiamo ancora trovato nulla”.