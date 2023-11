Arzignano-Renate oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 14:00 di sabato 18 novembre Arzignano e Renate si sfideranno in occasione della quattordicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254, oltre che su NOW e Sky Go in streaming. Due punti separano le due squadre. Renate a quota 18, Arzignano a 16. L’ambizione di salire ancora e di lasciarsi alle spalle definitivamente i bassifondi della classifica c’è. Ma servono tre punti alle due formazioni in questo sabato pomeriggio. Sportface.it vi offrirà la cronaca delle partite del pomeriggio di sabato.