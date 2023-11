Pro Patria-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Fiorenzuola, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza che sa di spareggio fra le due squadre che si trovano relegate rispettivamente al diciottesimo e diciannovesimo posto e che non riescono ad inanellare dei risultati positivi. Chi vince può dare una sterzata, chi perde rischia di cadere in un sonno senza fine. Diretta dalle 14.00 di sabato 18 novembre. Il match sarà in diretta su SKY SPORT e NOW TV.