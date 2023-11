Alessandria-Giana Erminio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 66

Alle 14:00 di sabato 18 novembre Alessandria e Giana Erminio scenderanno in campo in occasione della quattordicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252, oltre che su NOW e Sky Go in streaming. Dodici punti fin qui per i padroni di casa, tre in meno degli ospiti che cercano una vittoria per avvicinare i piani alti della classifica. La top 10 è a portata di mano, ma la Giana dovrà prima risolvere il rebus Alessandria. Sportface.it vi offrirà la cronaca delle partite del pomeriggio di sabato.