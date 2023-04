Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti di Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. Clamoroso e importantissimo derby della Madonnina che vale il ritorno in finale per le due squadre, che mancano rispettivamente dal 2007 e 2010, anno in cui hanno peraltro trionfato per l’ultima volta. La data della partita è mercoledì 10 maggio, l’orario è certo ed è quello delle ore 21. Per quanto riguarda le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida che vede “in casa” i rossoneri, quella di andata, nelle prossime ore e nei prossimi giorni il sito ufficiale dei rossoneri comunicherà tutte le informazioni utili. Come sempre ci saranno delle fasi dedicate agli abbonati prima della vendita libera.

