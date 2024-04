Arnaldi-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista azzurro ha esordito con una comoda vittoria in due set ai danni di O’Connell e ora sarà chiamato ad un impegno per nulla semplice contro il numero quattro del mondo e tre del seeding. La terra battuta non è la superficie preferita di Medvedev, che però lo scorso anno è riuscito ad imporsi a Roma e resta pur sempre un avversario molto insidioso. Non a caso il russo, che ha vinto entrambi i precedenti, scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers.

Arnaldi e Medvedev scenderanno in campo sabato 27 aprile, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Arnaldi e Medvedev, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.