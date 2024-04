Avellino-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Crotone, match dello stadio Partenio valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoverde è in piena lotta con il Benevento per accaparrarsi il secondo posto in classifica e non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa importante occasione. La formazione calabrese, dal suo canto, è in zona playoff ma ha bisogno di chiudere bene la regular season se vuole avere delle possibilità di giocarsi la promozione in Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta dello scorso turno e devono assolutamente vincer per ottenere il secondo posto. Gli ospiti, invece, sono tornati alla vittoria nella scorsa giornate e vogliono dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

