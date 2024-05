Arnaldi-Machac oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà oggi contro Tomas Machac nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. A causa del forfait di Jannik Sinner, il tennista ligure si presenta nella Capitale come n°2 d’Italia e rispetto solamente un anno fa le aspettative sono salite alle stelle. N°37 del ranking mondiale, reduce da due tornei positivi a Barcellona e Madrid, Arnaldi punta a fare bene anche nel torneo di casa. L’avversario lo abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi mesi, è anche lui in gran crescita e poche settimane fa giocò un gran torneo nel Masters 1000 di Miami. Arrivò ai quarti di finale e chi riuscì a sconfiggere negli ottavi? Proprio l’avversario odierno, in un match vinto in due parziali di gioco. Non è l’unico precedente, avendo Machac vinto anche lo scorso anno in quel di Dubai, sempre in due set. Due partite, però, giocate sul veloce. Sulla terra rossa gli equilibri sono leggermente diversi e Matteo può essere considerato favorito.

Arnaldi e Machac scenderanno in campo oggi (giovedì 9 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 11:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.