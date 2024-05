LIVE – Arnaldi-Machac, primo turno Internazionali d’Italia 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Machac, incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). E’ arrivato il momento dell’esordio per il tennista sanremese, che arriva nella Capitale dopo dodici mesi veramente incredibili. Lo scorso anno si presentava a Roma dopo essere appena entrato nei primi 100 del ranking mondiale, reduce dal miglior torneo della carriera in quel di Madrid. Ora, invece, non è troppo lontano dai primi 30 della classifica, dopo aver raggiunto anche gli ottavi in un torneo dello Slam e aver vinto la Coppa Davis da protagonista sul finire dello scorso anno solare. Machac è avversario da non prendere sottogamba, anzi il contrario. Molto talentuoso e ha vinto contro Arnaldi poche settimane fa sul cemento di Miami. Sul rosso, e con il pubblico di casa a tifare per lui, Matteo però può essere fiducioso. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti live. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata a partire dalle 11:00 sul Campo Centrale, con inizio fissato presumibilmente attorno alle 14:30/15:00.

