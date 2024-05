Bayer Leverkusen-Roma oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2023/2024

La Roma farà visita al Bayer Leverkusen nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024. Chiamati all’impresa i giallorossi, che dovranno sconfiggere una squadra imbattuta nelle ultime 45 partite e a farlo anche di due gol in virtù del ko per 2-0 all’andata all’Olimpico. Ovviamente non sarà facile, ma non sarà neppure impossibile visto che ai ragazzi di De Rossi non manca la qualità e se la potranno giocare. E’ altrettanto vero che a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra di Xabi Alonso, protagonista di una stagione 2023/2024 da sogno.

Dove vedere la semifinale di ritorno Bayer Leverkusen-Roma in diretta

La gara è in programma oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e SkyGO. Disponibile infine una diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.