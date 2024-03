Arnaldi-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Matteo Arnaldi sfiderà Alexander Bublik nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Cerca continuità il tennista sanremese, il quale dal primo torneo dell’anno, a Brisbane, non vince due partite consecutive. Tanti alti e bassi in questi primi mesi d’annata, belle vittorie, ma anche qualche passo falso, oltre a dei sorteggi non sempre fortunatissimi. In Florida davvero un’ottima prestazione all’esordio contro Fils, ora un secondo round contro Bublik che è sempre difficile da decifrare. Il kazako arriva però da un fresco best ranking in top-20 ed è certamente in gran forma.

