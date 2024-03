LIVE – Arnaldi-Bublik, secondo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Bublik, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il sanremese è reduce dalla vittoria in due parziali conquistata al debutto ai danni dell’ostico transalpino Arthur Fils. Il bombardiere kazako, invece, ha usufruito di un bye in qualità di diciassettesima forza del tabellone. Secondo le quote dei bookmakers sarà un incontro all’insegna dell’equilibrio, con Bublik leggermente favorito. Tra i due giocatori si tratta del primo testa a testa della carriera. Servirà la migliore versione di Arnaldi contro un giocatore in fiducia, capace in questi primi tre mesi scarsi di stagione di vincere il titolo a Montpellier e di spingersi fino alla finale in quel di Dubai. In palio per il vincitore c’è il biglietto d’ingresso per il terzo turno contro uno tra il canadese Denis Shapovalov, giustiziere del nostro Luciano Darderi all’esordio, oppure il greco Stefanos Tsitsipas, decima testa di serie del torneo americano. Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Arnaldi e Bublik, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 16.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 5, al termine dell’altro secondo turno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’idolo di casa Alex Michelsen .

COME SEGUIRE ARNALDI-BUBLIK IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ARNALDI-BUBLIK (DIRETTA)