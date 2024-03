A che ora riprende Sinner-Vavassori? Canale, orario e diretta tv

La pioggia cade ancora su Miami Gardens e anche quest’oggi si inizierà in ritardo. Il programma sul campo principale doveva iniziare alle 16:00 ma c’è già stato un primo rinvio: non si inizia prima delle 17:00. Per fortuna le previsioni con il passare delle ore evidenziano dei miglioramenti, quindi prima o poi si dovrebbe finalmente vedere del tennis giocato. Jannik Sinner tornerà in campo contro Andrea Vavassori per la prosecuzione del match di secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, come 2°match in ordine cronologico. Questo vuol dire che appena la pioggia darà tregua scenderanno in campo Taylor Fritz e Thiago Seyboth Wild, poi a seguire toccherà al derby italiano.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE METEO

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI